Neuer Kurs der neuen Führung Pokalsieger Dietmar Klinger hilft beim KFC Uerdingen

Der KFC Uerdingen geht mit einer neuen Führung neue Wege. Ging es in der Vergangenheit meist darum, einen radikalen Schnitt zu machen, so scheinen Berührungsängste mit in der Vergangenehit erfolgreichen und verdienten Spielern nun nicht mehr das dominante Thema zu sein. Der Verein untermauert das in diesen Tagen mit zwei Beispielen: Dietmar Klinger, Pokalsieger mit Uerdingen 1985 wird künftig Gegner beobachten, und auch die Verpflichtung von Assani Lukimya, vor drei Jahren noch Kapitän des Drittligisten, ist ein Thema.