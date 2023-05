Einvernehmliche Lösung in Sicht Voristzender Damien Raths hinterlässt beim KFC Uerdingen ein schweres Erbe

Damien Raths hat fast zwei Jahre lang an der Spitze des KFC Uerdingen gestanden. Dass er nun vom Verwaltungsrat zum Rücktritt aufgefordert wurde, hat viele überrascht. Schließlich hat der noch amtierende Vorsitzende vieles richtig gemacht und Fehler eingeräumt. All das hat der stets freundliche, smarte und sympathische Herr Raths jetzt in seiner Stellungnahme zu Papier gebracht.