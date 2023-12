Hinrundenbilanz des KFC Uerdingen Justin Härtel und Marvin Gomoluch dürfen lächeln

Der Trainer Marcus John hat die Kurve mit der Mannschaft gerade rechtzeitig bekommen. Im Umfeld wurde es Ende September nach der Niederlage in Hilden schon unruhig und es wurden die übliche Parolen hinaus posaunt: das Training sei lasch, kein Konzept zu erkennen. Sie sind nach dem Pokalsieg und der Serie von sieben Siegen in Folge verstummt. „Dass es bei 16 neuen Spielern am Anfang ruckelt, war eingeplant, aber es hat länger gedauert als gehofft“, gesteht der Coach, dessen Mannschaft in der Rückrunde unnötige Punktverluste gegen Kellerkinder vermeiden muss.