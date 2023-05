Beim 2:0 des KFC in Ratingen Torhüter Robin Udegbes sehenswerter Sprint über 70 Meter

Das belegt auch die Statistik. Die Uerdinger haben nicht nur beim Tabellenzweiten gewonnen, der zuvor sechs Siege in Folge gefeiert hatte, sondern sind nun seit sechs Spielen ungeschlagen, aus denen sie 16 Punkte geholt haben. Es war das zwölfte Spiel unter Interimstrainer Dmitry Voronov, wobei die Mannschaft nach schwächerem Beginn von Woche zu Woche stabiler und besser wurde. 24 Punkte aus zwölf Spielen, das ist – trotz all der Probleme zu Beginn – ordentlich und zeigt: auch in dieser Saison wäre durchaus mehr drin gewesen.