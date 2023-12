Personelle Veränderungen möglich KFC ist sportlich in der Spur

Nach dem 2:1-Erfolg gegen den VfB Homberg am vergangenen Samstag sah man in der Grotenburg bei Trainer und Mannschaft nur zufriedene Gesichter. „Für den Klub und für uns war dieser Sieg sehr wichtig. Gerade nach der Niederlage gegen Büderich zählten für uns nur die drei Punkte“, sagte Cheftrainer Marcus John am Montag im Gespräch mit der RP.