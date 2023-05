Dickes Minus in der Kasse Auch Vorstandsmitglieder Andreas Scholten und Christoph Lenz wackeln

In dieser Saison hat der KFC noch zwei Spiele völlig unterschiedlicher Art vor der Brust. Am Pfingstmontag (15 Uhr) geht es zum Tabellenzweiten Ratingen 04/19, am Sonntag danach kommt noch der designierte Absteiger MSV Düsseldorf in die Grotenburg. Unter Interimstrainer Dmitry Voronov blieb der KFC in den zurückliegenden fünf Begegnungen ungeschlagen und holte 13 Punkte. Die Ratinger allerdings schnitten noch besser ab und gewannen zuletzt sechs Mal in Folge. Es treffen somit – auch wenn es tabellarisch um nichts mehr geht – die beiden Mannschaften der Stunde aufeinander. Personell ist der KFC dezimiert. Kapitän Leonel Kadiata wurde am Freitag in Duisburg operiert (Innenband-, Kreuzbandriss, Meniskus), zudem fehlen weiterhin Alexander Lipinski, Phil Zimmermann (beide Kreuzbandriss), Philipp Meißner (Oberschenkelzerrung) und Levan Kenia (muskulär).