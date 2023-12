Jahresausklang in der Grotenburg Trainer John baut in der Offensive auf Gonda

Im letzten Spiel des Jahres trifft der KFC Uerdingen am Samstag um 18 Uhr in der Grotenburg auf den Tabellenzehnten VfB Homberg. Es ist gleichzeitig das erste Spiel in der Rückrunde. Zum Saisonauftakt trennten sich beide Teams in Homberg 2:2.Nach der 0:2-Niederlage gegen den Tabellenletzten Büderich am vergangenen Samstag, hat der KFC Uerdingen noch etwas gut zu machen und will sich möglichst von seinen zahlreichen Fans mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden.