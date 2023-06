KFC Uerdingen erwartet MSV Düsseldorf Abschiedsstimmung in der Grotenburg

„Natürlich finde ich es schade, dass Marcus John ohne mich plant“, sagt Gianluca Rizzo. „Ich bin ein Krefelder Junge, bin in Uerdingen geboren und hätte gerne noch weiter Leistung für den KFC gebracht. Es war keine leichte Saison für mich. Ich bin im Oktober hier angekommen ohne Vorbereitung und nach einer Corona-Erkrankung. Und dann habe ich Rechts- oder Linksaußen gespielt, was ich vorher so noch nie gespielt hatte. Ich fühle mich auf der Zehn am wohlsten, aber da habe ich zu wenig Spiele gemacht, so dass ich nicht zeigen konnte, was ich kann.“