KFC-Serie hält: 2:0 bei Ratingen 04/19 Gianluca Rizzo schnürt den Doppelpack für Uerdingen

Die beiden Mannschaften der Stunde trafen aufeinander. Ratingen 04/19 hatte sechs Mal in Folge gewonnen, der KFC Uerdingen immerhin fünf Mal nicht verloren. So hatte die Partie mehr verdient als die 612 Zuschauer, die bei herrlichem Frühlingswetter den Weg ins Stadion gefunden hatten, aber es ging eben quasi um nichts mehr. Das war vor der Pause phasenweise zu erkennen, nach dem Wechsel war mehr Musik drin – auch aufgrund der Tore. Am Ende setzten sich die Uerdinger durch zwei Tore von Gianluca Rizzo mit 2:0 (0:0) durch.