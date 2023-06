Großer Jubel nur vor dem Spiel KFC Uerdingen blamiert sich auch gegen Absteiger MSV Düsseldorf

Und es ging stimmungsvoll weiter. Interimstrainer Dmitry Voronov hatte seine zuletzt erfolgreiche Mannschaft, die 16 Punkte aus sechs Spielen geholt hatte, nur auf einer Position geändert: für Verdan Beric spielte Ryo Iwata. Nach zwei guten Möglichkeiten der Gäste, die KFC-Trohüter Robin Udegbe vereitelte, kamen die Gastgeber auf Touren. Gianluca Rizzo, der bereits in der Vorwoche in Ratingen (2:0) beide Tore erzielt hatte, brachte die Blau-Roten in der siebten Minute in Führung. Doch die Sorglosigkeit in der Defensive bestrafte der MSV bei seiner dritten Chance. Der ehemalige Uerdinger Assani Lukimya traf zum Ausgleich (10.). Doch damit nicht genug. Der Absteiger aus der Landeshauptstadt konterte die Uerdinger nach allen Regeln der Kunst aus. Robert Molango (17.) brachte die Gäste in Führung, Maik Odenthal glich aus (31.) und Amin Bouzraa (45.) sorgte für die Pausenführung des MSV.