Verkehrte Fußballwelt Ruhe beim KFC Hollywood, Theater beim erfolgreichen Dorfverein St. Tönis

Und am letzten Spieltag geschieht Wundersames. Hooligans zünden keine Bengalos, rütteln nicht am Zaun, sondern an den Kassen bilden sich lange Schlangen. Auf dem Rasen verkündet der vor Wochen übel vor den Kopf gestoßene bisherige Hauptsponsor seine Bereitschaft, den Vereine auf künftig zu unterstützen und befeuert damit weiter die Aufbruchstimmung, die das neue Vorstandsmitglied Marc Schürmann und der künftige Trainer Marcus John entfacht haben. Das sind gute Voraussetzungen für die kommende Saison; und all das deutet die Stärke und das Potenzial an, über die der Traditionsverein immer noch verfügt.