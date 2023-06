600 Dauerkarten in zwei Tagen verkauft Assani Lukimya kehrt zum KFC Uerdingen zurück

Und die Euphorie dürfte anhalten, denn der Pokalsieger von 1985 wartet mit einem prominanten Neuzugang auf. Assani Lukimya kehrt zum KFC zurück. Als der ehmalige Drittliga-Kapitän die Blau-Roten vor zwei Jahren verließ, schloss er sich dem MSV Düsseldorf an. Von dem Oberliga-Absteiger verabsciedete er sich am Sonntag beim 6:3-Sieg in Uerdingen mit zwei Toren und wurde dafür von den KFC-Fans gefeiert. In der kommenden Saison trifft der ehemalige Bundesligaspieler von Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen nun wieder für die Uerdinger.