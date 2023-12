2:1-Sieg gegen VfB Homberg Erfolgreicher Jahresausklan des KFC

1953 Zuschauer sahen vor allem in der ersten Halbzeit eine Partie auf ganz schwachem Niveau. Im zweiten Durchgang wurde es etwas interessanter, weil beide Mannschaften ihre Offensivbemühungen verstärkten. Der Sieg für den KFC war am Ende nicht unverdient, weil er in der zweiten Halbzeit die Mehrzahl an Tormöglichkeiten besaß und es an der kämpferischen Einstellung nichts auszusetzen gab.