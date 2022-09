Samstag bei SF Baumberg : Der Matchplan des KFC Uerdingen steht

Vedran Beric (links), hier gegen Birol Can Adibelli vom TVD Velbert, fällt am Samstag in Baumberg aus Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld In Baumberg wollen die Uerdinger Ball und Gegner kontrollieren. Trainer Voigt lässt sich die Siege, die allesamt gegen Mannschaften vom Tabellenende errungen wurden, nicht madig machen.

Auch, dass die vier Siege zuvor allesamt gegen Mannschaften errungen wurden, die am Tabellenende stehen, irritiert den Coach nicht. Im Gegenteil, er will sich die Erfolge nicht klein reden lassen. „Velbert hat sich gegen die angeblich leichten Gegner Schonnebeck, Sonsbeck und Cronenberg auch schwer getan“, sagt KFC-Trainer Voigt mit Blick auf den Mitfavoriten. Bei den Niederbergischen, die in der vergangenen Saison Vizemeister waren und diesmal den Titel holen wollen, ist der Startüberraschend holprig verlaufen. Am Samstag treten die Uerdinger um 16 Uhr bei den Sportfeunden Baumberg an. Die gehören zu den Mitfavoriten, auch wenn sie davon nichts wissen wollen. „Ich habe mir Baumberg am vergangenen Sonntag beim Spiel in St. Tönis angeschaut“, sagt Voigt. Respektvoll spricht er über die Sportfreunde: „Das ist eine gute Mannschaft, die offensiv gut besetzt ist. Wir müssen unsere Qualität auf den Platz bringen.“ Den Zusatz: dann gewinnen wir, verschweigt er. Er fordert Ballbesitz und Dominanz: „Wir müssen den Ball kontrollieren, der Gegner muss hinterherlaufen.“