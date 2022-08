1:1 gegen Sportfreunde Baumberg : SC-Trainer Alexander Thamm trauert zwei Punkten nach

Der junge Niklas Withofs (am Ball) war Teil einer gut funktionierenden SC-Defensive und verhinderte kurz vor Schluss das mögliche 1:2. Foto: Jakob Klos

St. Tönis Fußball-Oberligist SC St. Tönis zeigt sich beim 1:1 gegen die Sportfreunde Baumberg in vielerlei Hinsicht stark verbessert. Die Gastgeber verbuchen gegen die favorisierten Gäste ein Chancenplus. Daud Gergery erzielt das 1:0.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uwe Worringer

Eine Woche nach dem dürftigen Auftritt beim TVD Velbert und wenige Tage nach dem ärgerlichen Aus im Niederrhein-Pokal trennte sich der SC St. Tönis in der Fußball-Oberliga von den Sportfreunden Baumberg 1:1 (1:1). In einer gut geführten Partie zeigten sich die Gastgeber gegenüber dem 0:2 am zurückliegenden Spieltag stark verbessert. Entsprechend zufrieden waren auch die Minen der Verantwortlichen. Doch wie die meisten Zuschauer dürften auch sie ein wenig mit dem Endergebnis gehadert haben. Denn ein Sieg über die favorisierten Gäste wäre nicht unverdient gewesen. Auch SC-Trainer Alexander Thamm wusste das Ergebnis nicht ganz klar einzuordnen: „Wir sind für eine gute Leistung nicht maximal belohnt worden. Gefühlt haben wir zwei Punkte verloren. Aber unterm Strich kann man mit einem Punkt gegen diesen starken Gegner auch zufrieden sein.“

Schon nach wenigen Minuten setzte der SC vor dem Tor den ersten Akzent, als Johann Noubissi Noukumo aus der Drehung nur den Pfosten traf (8.). Gäste-Keeper Daniel Schwabke wäre machtlos gewesen. Die Gastgeber suchten auch in der Folge weiterhin den Weg nach vorne und leisteten damit ihren Beitrag zu einem lebendigen Duell auf Augenhöhe. Baumberg wirkte in seinen Aktionen abgeklärter, verlagerte das Spiel phasenweise in die Hälfte der Hausherren, traf aber auf eine gute organisierte und aufmerksame St. Töniser Defensive, die keine Chance zuließ. Dazu konnte sich der SC auf seinen gut mitspielenden Schussmann Joshua Claringbold verlassen. Die Führung leitete Philipp Baum mit einem langen Ball ins Zentrum ein, wo Noukumo erfolgreich gegen Schwabke störte und Daud Gergery den Ball zum 1:0 in den verwaiste Kasten wuchtete. Schon zu diesem Zeitpunkt war die Führung nicht unverdient; spätestens aber nach einem sehenswerten Distanzschuss von Mario Knops, den Schwabke ebenso beachtlich mit den Fingerspitzen über den Querbalken lenkte (32.). Nur drei Minuten später tankte sich Noukumo über rechts durch, doch wieder war Schwabke zur Stelle (35.). Eine der letzten Aktionen vor der Halbzeit war eine Ecke für die Gäste. „Bloß nicht der Ausgleich vor der Pause“, schwante Teammanager Udo Schüler nicht Gutes. Doch so kam es. Kapitän Dominik Dohmen sprang der Ball unglücklich an den Unterarm und nach Augenkontakt mit seinem Linienrichter zeigte Schiedsrichter Gerrit Wiesner auf den Punkt. Robin Hömig verwandelte den Elfer eiskalt und unhaltbar zum 1:1.

info Fünf Wechsel gegenüber 0:2 beim TVD Velbert St. Tönis: Claringbold - Stiels (89. Said), Withofs, Alexiou, Baum - König, Dohmen (70. Krajac) - Gergery (80. Esposito), Mario Knops (70. Möllering), Galic - Noukumo (61. Appiah). Tore: 1:0 (21.) Gergery, 1:1 (45.) Hömig (Handelfmeter). Zuschauer: 157

Nach dem Seitenwechsel ging es zunächst unverändert weiter. Ärgerlich war, dass der Linienrichter einmal nicht so genau hinschaute, als Noukumo seinem Gegenspieler zu enteilen drohte, aber am Trikot festgehalten wurde. Der 19-Jährige wäre wohl allein auf Schwabke zugelaufen (54.). Was folgte, war auf beiden Seiten ein schmaler Grad zwischen Torsicherung und dem Versuch, den Siegtreffer zu erzielen. Baumberg blieb über Konter gefährlich und hätte durch Bilal Sezer treffen können. Doch Niklas Withofs grätschte in höchster Not dazwischen (80.). In der Nachspielzeit scheiterte der eingewechselte Alfred Appiah aus spitzem Winkel an Schwabke.