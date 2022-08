Nach der ersten Niederlage : KFC-Trainer Alexander Voigt findet drastische Worte

Endstation für KFC-Kapitän Kevin Weggen, dem der Ball weggegrätscht wird. Foto: Brauer-Fotoagentur/Oliver Kälke

Krefeld Nach vier Siegen zum Saisonauftakt verlieren die Uerdinger gegen den TVD Velbert verdient mit 1:4. Trainer Alexander Voigt ist aber davon überzeugt, dass die Mannschaft den Dämpfer verkraftet und wieder aufsteht.

Herzlich willkomen in der Fußball-Oberliga, KFC Uerdingen! Natürlich ist jedem klar, dass der Traditionsverein, der in der fünften Klasse unter professionellen Bedingungen arbeitet, nicht durch die Liga spaziert und am Ende Meister wird. Natürlich war auch jedem klar, dass die Blau-Roten irgendwann verlieren werden. Der Zeitpunkt ist nun fix: Es geschah nach vier Siegen am fünften Spieltag. Die Uerdinger verloren mit 1:4 gegen gegen den TVD Velbert. Die Höhe des Resultats mag erschrecken, ist aber nebensächlich. Entscheidend wird sein, wie die Mannschaft damit umgeht.

Die 1.881 Zuschauer sind auf bemerkenswerte Weise mit diesem empfindlichen Nackenschlag umgegangen. „Es gab keine Pfiffe,obwohl sie berechtigt gewesen wären“, sagte der Vorsitzende Damien Raths. „Aber Gott sei Dank gab es keine. Wir müssen aus dem Spiel lernen und wieder Gas geben.“ Die Fans sahen es wohl ähnlich: Die Unterstützung von den Rängen während und nach den 90 Minuten darf als Kredit für die Mannschaft und als Wechsel auf die Zukunft verstanden werden.

Was den neutralen Zuschauer erfreute – eine überaus rassige erste halbe Stunde mit vielen Torszenen auf beiden Seiten – war für Trainer Alexander Voigt ein Graus. Er sah darin eine taktische Fehlleistung. „Das war ein wildes Spiel, das waren Sachen, die wir vermeiden wollten“, erklärte er. „Wir brauchen ein Spiel, wo es nicht hin und her geht, wo die Ketten so weit auseinander gerissen werden, sondern ein strukturiertes Spiel. Das haben wir überhaupt nicht geschafft.“

Die Chronologie der Begegnung ist schnell erzählt: Den offenen Schlagabtausch entschieden die Gäste mit einem Doppelschlag für sich. Die Uerdinger waren anschließend drückend überlegen, kamen aber nicht mehr zu Chancen wie zu Beginn. „Dass wir am Ende konditionell überlegen sind, ist klar bei dem Aufwand, den wir betreiben.“

Die Spieler machten nach den 90 Minuten vor allem drei Gründe für die Niederlage aus: die Taktik, die Abschlussschwäche und die Einstellung. „Jeder lange Ball war brandgefährlich“, sagte Kapitän Kevin Weggen. „Wir verteidigen nicht kompakt genug, lassen die Räume zu groß werden. Das müssen wir verhindern, indem wir mehr Wege machen. Und vorne mussten wir in der ersten Halbzeit zwei, drei Dinger machen“, so Philipp Meißner.