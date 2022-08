Fußball, Bezirksliga : HSV muss mit einem Remis leben

Ayoub Elmorabiti (li.) vom HSV Langenfeld gegen Wuppertal. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim In der Bezirksliga teilen die Fußballer des HSV Langenfeld die Punkte, ebenso der SSV Berghausen, der seinen ersten Zähler holt. Ein Schützenfest feiert die SFB-Reserve.

So lief der dritte Spieltag der Fußball-Bezirksliga für die hiesigen drei Mannschaften:

SF Baumberg II – BV Burscheid 7:2 (2:1). Die Reserve der Sportfreunde feierte einen Kantersieg. Beim Tor-Festival vor heimischem Publikum trafen Cengiz Özyürt (10.) und Yannick Krohn (28.) vor der Pause. Spannung kam in der Partie nur kurz auf, als Aufsteiger Burscheid eine Minute vor dem Halbzeitpfiff zum Anschluss kam. Im zweiten Spielabschnitt aber drehten die Hausherren so richtig auf. Leon Wieczorek netzte nur eine Minute nach seiner Einwechslung (51.). Ihm folgten David Kamau (58.), Maurice Nawrath (73./89.) und Anthony Oscasindas (88.). Die Probleme auf der Mittelstürmerposition, auf der mit Biagio Rizzelli und Mario Stoffels zwei Akteure ausfielen, spielten überraschend keine Rolle. Trainer Frank Stoffels sagte dazu: „Wir haben das mit zwei falschen Neunern gemacht.“ Krohn und Tim Scharpel wechselten sich dort ab. „Ich denke, das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung, ich hatte aber ein wenig Glück bei den Einwechslungen“, betonte Stoffels.

SFB: Litschko – Kamau, Oscasindas, Tchouangue, Ghebressulasie, Hellwig (50. Wieczorek), Kiwitt, Krohn, Nawrath, Scharpel, Özyürt (70. Ouro-Sama).

HSV Langenfeld – Bayer Wuppertal 2:2 (1:1). In seinem Heimspiel kam der HSV nicht über ein Unentschieden hinaus. Den Treffer zum Ausgleich musste die Mannschaft von Salvatore Grillo dabei kurz vor Schluss durch einen Strafstoß hinnehmen (84.). Bitter daran: Laut Grillo hätte es nach einem Foul an Leon Wallraf nur Sekunden zuvor einen Elfmeter für seine Auswahl geben müssen. Im direkten Gegenzug der Gäste verhielt sich Verteidiger Christopher Dietz ungestüm und verursachte einen „klaren Elfmeter“, wie Grillo betonte. Insgesamt war er mit der Leistung seiner Elf nicht zufrieden. „Das Unentschieden tut tatsächlich sehr weh. Wir hätten einfach viel mehr investieren müssen“, bemängelte er. „Wir wollten vorne Druck machen, aber das hat nicht ganz geklappt.“ Immerhin den frühen Gegentreffer nach zehn Minuten steckte der HSV gut weg und bewahrte die Ruhe. Dustin Beyen profitierte dann nach einem Standard von suboptimaler Abwehrarbeit der Gäste und schob den Ball ins Tor (38.). Der Angreifer war es auch, der nach einem langen Ball erneut aus einem kleinen Fehler der gegnerischen Hintermannschaft Kapital schlug (66). Am Ende blieb den Hausherren jedoch nur ein fader Beigeschmack.

HSV: Cyrys – Dietz, Ay. El Morabiti (46. Steinfort), Neß, Ngoma Ndey, Attardi, M. Klein, Ruß, Wallraf, Beyen (71. Meijning), Große Enking.

SSV Berghausen – Dabringhausener TV 0:0. Der SSV wartet unter Übungsleiter Jörn Heinmann weiter auf den ersten Sieg in der Liga, ergattert aber immerhin den ersten Punkt. Dabei stellte sich der Spielverlauf aus Berghausener Sicht bitter dar. Zunächst vergab Dennis Herhalt vor dem Keeper in der ersten Hälfte, dann hatte Piere Zilles den Schlussmann im zweiten Spielabschnitt schon umkurvt, verlor dann aber das Gleichgewicht und setzte den Ball neben das Tor. Zudem hätte es laut Heinmann einen Elfmeter für sein Team geben müssen, als Nils Dames freigespielt den Ball nur noch ins Gehäuse hätte schieben müssen, dann aber von hinten umgegrätscht wurde und den Ball dadurch drüber schoss. „Das war eigentlich ein klarer Elfmeter – aber den hat es nicht gegeben, dann ist das so. Wir hatten genug Chancen aus dem Spiel heraus“, sagte Heinmann. Schlussendlich hielt SSV-Keeper Björn Hill aus der zweiten Mannschaft das Unentschieden sogar noch fest. Heinmann sah eine im Vergleich zum Gegner aktivere Heimelf, die sich trotz 6:2 Torgelegenheiten einfach nicht belohnen konnte.