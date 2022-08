Bezirksliga-Spitzenreiter : Hülser SV nicht gut, aber erfolgreich

Krefeld Das Team von Trainer Andre Wienes feiert den dritten Sieg im dritten Spiel und ist mit dieser makellosen Bilanz Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga. Allerdings besteht noch weiterhin Verbesserungsbedarf.

(WeFu) Aufsteiger Hülser SV gewinnt auch in Willich, führt weiter die Tabelle an und vergrößert die Probleme der Glasmacher-Elf. Der SV Vorst verschlief in Wickrath die erste Halbzeit und brauchte sich dann beim Abpfiff nicht zu wundern. Bei Grefrath läuft es noch nicht, was auch für den VfB Uerdingen gilt. Und der SC Schiefbahn? Der hatte wegen Personalproblemen gegen Brüggen nichts zu bestellen.