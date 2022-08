Niederlage gibt zu denken : KFC Uerdingen fehlen die K&K-Monarchen

Analyse Krefeld Bei der 1:4-Niederlage des KFC Uerdingen gegen den TVD Velbert, den ersten starken Gegner, wurden Defizite in der Defensive und Offensive sichtbar. Die Ausfälle von Kapitän Leonel Kadiata und Torjäger Levan Kenia konnten nicht kompensiert werden.

Nackte Ergebnisse sind nicht immer aussagekräftig. So suggeriert das 1:1 zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach , die Mansnchaften seien gleichstark, das Spiel ausgeglichen gewesen. Das Beispiel zeigt: Resultate bedürfen, ebenso wie die Leistungen, einer Einordnung. Um eine solche war auch Uerdingens Trainer Alexander Voigt nach der 1:4-Niederlage gegen den TVD Velbert bemüht. „Bei den vier Siegen zuvor war nicht alles Gold, was glänzte, nach der Niederlage nicht plötzlich alles schlecht“, sagte er. Aber nicht nur das ist unstrittig.

Es fällt auf, dass die vier Siege gegen Cronenberg (1:0), Sonsbeck (1:0), Schonnebeck (2:1) und FSV Duisburg (2:0) allesamt nicht nur knapp ausfielen, sondern gegen Mannschaften geholt wurden, die am Tabellenende stehen; das muss nicht so bleiben, doch sind sie zumindest schwach in die Saison gestartet. Sie belegen derzeit die Plätze 16, 17, 18 und 21. Der TVD Velbert war – zumindest tabellarisch – der erste stärkere Gegner; die Niederbergischen sind Achter, haben aber ein Spiel weniger ausgetragen.