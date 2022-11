Premier League : Manchester City patzt gegen Brentford

Manchester Manchester City hat im letzten Spiel vor der WM-Pause böse gepatzt. Das Team von Trainer Pep Guardiola kassierte gegen den FC Brentford die erste Heimniederlage seit Februar. Damit steht der FC Arsenal als „Pausenmeister“ der Premier League fest.

Der englische Fußballmeister Manchester City hat in der Premier League nach drei Siegen in Serie eine überraschende Niederlage kassiert. Gegen den starken FC Brentford aus London verlor das Team um den früheren Dortmunder Stürmerstar Erling Haaland am Samstag im eigenen Stadion dank zwei Toren von Ivan Toney mit 1:2 (1:1).

Toney erzielte in der achten Minute der Nachspielzeit das Siegtor für Brentford mit dem deutschen Vitaly Janelt in der Startelf, nachdem er die Gäste zunächst in der 16. Minute in Führung geschossen hatte. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Cityzens von Starcoach Pep Guardiola erzielte England-Profi Phil Foden (45.+1), der am Freitag von Nationaltrainer Gareth Southgate ins WM-Aufgebot berufen wurde.