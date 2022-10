Nach Kritik am Portugiesen : Ronaldo ignoriert Ex-Kollege und ManUnited-Legende Neville

Cristiano Ronaldo. Foto: AFP/OLI SCARFF

Manchester Was Cristiano Ronaldo von Kritik an der eigenen Person hält, hat der Superstar erneut deutlich gemacht. Ex-Teamkollege und ManUnited-Legende Gary Neville wurde vor dem Liga-Spiel gegen West Ham von ihm deswegen bewusst ignoriert. Nicht der erste Vorfall dieser Art.

Sportlich läuft es für Cristiano Ronaldo und Manchester United derzeit wieder rund. Am Sonntag siegte Manchester United gegen West Ham in der Premier League mit 1:0. Die Red Devis sind damit seit acht Spielen (sechs Siege) ungeschlagen. Beim knappen Heimerfolg durfte Ronaldo erneut von Beginn an spielen. Schon beim 3:0 gegen Sheriff Tiraspol in der Europa Legaue hatte der 37-Jährige nach seiner Suspendierung in der Startelf gestanden - und zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen.

Join the club 🤭😂pic.twitter.com/XmInt9ssYd — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 30, 2022

Dass die vergangenen Wochen, in denen es nicht so lief, allerdings nicht ganz spurlos an Ronaldo vorbeigegangen sind, wurde vor dem Sieg gegen West Ham deutlich. Gegenüber seinem ehemaligen Teamkollegen Gary Neville signalisierte der fünfmalige Weltfußballer eindeutig, was er von dessen jüngster Kritik an ihm hält.

Als Ronaldo vor der Partie den Rasen des Old Trafford zum Aufwärmen betrat, kam er am Moderationstisch des übertragenden englischen TV-Senders Sky Sports vorbei. Dort begrüßte Ronaldo zunächst seinen ehemaligen United-Teamkollegen Louis Saha, umarmte ihn herzlich. Beide tauschten zudem ein paar Worte aus. Anschließend klatschte er mit Ex-Profi Jamie Redknapp ab. Nur TV-Experte Gary Neville wurde vom Portugiesen bewusst ignoriert. Besonders pikant: Von 2003 bis 2009 spielten beide gemeinsam für ManUnited. Neville, der mit den Red Devils unter anderem zweimal die Champions League und zwölfmal die englische Meisterschaft gewann, hatte nach Ronaldo für dessen Stadionflucht beim Spiel gegen Tottenham hart kritisiert, United sogar nahegelegt, die Zusammenarbeit zu beenden.

Die Legende von Manchester United ist allerdings nicht der Erste, dem dieses Schicksal widerfuhr. Erst im August hatte Ronaldo Ex-Profi Jamie Carragher ignoriert und ihn somit spüren lassen, was er von Kritik an seiner Person hält. Der frühere Abwehrspieler hatte im Podcast „The Overlap“ gesagt: „Wenn man ten Hag fragen würde, denke ich nicht, dass er ihn noch will. Ich bin nicht einmal sicher, dass die Kabine von Manchester United Cristiano Ronaldo momentan noch haben möchte. Kein anderer Verein in Europa will ihn derzeit - damit mag ich falsch liegen -, also sieht es nicht danach aus, als könnte United ihn loswerden.“ Worte, die bei Ronaldo nicht gut ankamen. Auch damals stand Neville als TV-Experte am Spielfeldrand - und wurde noch von Ronaldo begrüßt. Dieses Privileg hat er mit seiner Kritik nun offenbar verspielt.

Welcome to the, blanked by Ronaldo club @GNev2

Welcome to the, blanked by Ronaldo club @GNev2

😂😂 — Jamie Carragher (@Carra23) October 30, 2022

Doch Neville nahm die Nicht-Beachtung mit Humor. „Ich bekomme wohl keine Weihnachtskarte mehr, oder?“, scherzte der ehemalige Rechtsverteidiger. Und auch der ebenfalls von Ronaldo verschmähte Carragher reagierte auf die Szene. „Willkommen im ‚Ignoriert von Ronaldo‘-Klub, Gary Neville“, schrieb der langjährige Liverpool-Profi, der in seiner gesamten Karriere nur für die Reds spielte.

(old)