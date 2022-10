Premier League : FC Liverpool kassiert Heimpleite – ManCity gewinnt ohne Haaland

Update Leicester/Liverpool Manchester City siegte am Samstagnachmittag bei Leicester City mit 1:0. Das Siegtor für die Gäste, die auf Stürmer Erling Haaland verzichten mussten, erzielte Kevin de Bruyne. Chelsea und Liverpool verloren überraschend.

Vizemeister FC Liverpool hat in der englischen Premier League erneut gegen ein Kellerkind böse gepatzt. Eine Woche nach dem 0:1 bei Schlusslicht Nottingham Forest verlor das strauchelnde Team von Jürgen Klopp auch das Heimspiel gegen den Tabellen-18. Leeds United mit 1:2 (1:1). Damit rutschten die Reds auf Rang neun ab.

An der Anfield Road waren gerade vier Minuten gespielt, als Rodrigo Moreno einen völlig verunglückten Rückpass von Joe Gomez aufnahm und mühelos einschob. Im zwölften Saisonspiel kassierte das Klopp-Team zum achten Mal das 0:1. Stürmerstar Mo Salah gelang zwar der schnelle Ausgleich (14.), kurz vor Schluss besiegelte aber Crysencio Summerville (89.) die Heimpleite des Champions-League-Achtelfinalisten.

Manchester City beendete derweil auch ohne den verletzten Superstürmer Erling Haaland seine Auswärtstorkrise und übernahm zumindest bis Sonntag die Tabellenführung. Bei Leicester City gewann der Meister am Samstag mit 1:0 (0:0) und zog mit 29 Punkten am FC Arsenal (28) vorbei, der am Sonntag (15.00 Uhr) auf West Ham United trifft.