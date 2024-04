Im Podcast mit Gary Neville Schweinsteiger berichtet über Rauswurf unter Mourinho

Bei seinem ersten United-Training nach der EM 2016 habe er noch mit „mit Zlatan Ibrahimovic trainiert und fand es großartig“, schilderte Schweinsteiger, der aufgrund des Halbfinal-Einzugs bei der Europameisterschaft verspätet ins Training eingestiegen war: „Als ich am nächsten Tag, an meinem Geburtstag, in Carrington (dem Trainingsgelände von United, Anm. d. Red.) eintraf, war John Murtough (der damalige Sportdirektor, Anm. d. Red.) da und sagte, dass ich nicht in die Umkleidekabine gehen dürfe - der Trainer habe es so gesagt.“