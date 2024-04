Premier League FC Liverpool schlägt Fulham und erobert Rang zwei

Der FC Liverpool hat in der Premier League zurück in die Erfolgsspur gefunden und den zweiten Tabellenplatz erobert. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp besiegte den FC Fulham nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit am Sonntag mit 3:1 (1:1). Durch den Sieg zogen die Reds nach Punkten (74) mit Tabellenführer FC Arsenal gleich, Liverpool hat aber die um acht Treffer schlechtere Torbilanz.