Düsseldorfs Minus-Künstler : Wie Fortuna trotz negativer Tordifferenz in der Spitzengruppe steht

Torjubel bei Fortuna – trotz Platz fünf derzeit noch ein eher seltenes Gut. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Mit einer negativen Tordifferenz haben sich die Düsseldorfer dennoch in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen gespielt. Mit einem knappen Sieg am Sonntag auf St. Pauli könnte dies sogar weiterhin so bleiben. In der Geschichte gibt es ein kurioses Vorbild.

Fortuna hat in dieser Saison schon ordentlich was auf die Mütze bekommen. Am nachdrücklichsten natürlich beim 0:5 in Bochum, als Kristoffer Peterson bereits nach zwei Minuten VfL-Stürmer Simon Zoller im Strafraum zu Boden riss, dafür die Rote Karte sah und seine Kollegen anschließend in Unterzahl gerupft wurden. Zudem gab es ja noch die 0:3-Pleite bei Hannover 96; ein Torkonto von minus acht also allein aus diesen beiden Spielen, und das muss man in der Zweiten Liga erst einmal aufholen.

So kommt es vor dem Sonntag-Gastspiel beim FC St. Pauli (13.30 Uhr) zu der kuriosen Situation, dass im deutschen Unterhaus nach zwölf Spieltagen nur fünf Mannschaften eine negative Tordifferenz aufweisen – die letzten vier des Klassements und der Tabellenfünfte Fortuna. 16:18 Treffer stehen aktuell für die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler zu Buche.

Dass sie mit dieser steigerungsfähigen Bilanz dennoch stolze sechs Siege einfuhr, liegt an ihrer bemerkenswerten Fähigkeit, knappe „Dreier“ zu verbuchen. Sieht man einmal vom 3:0-Erfolg am vergangenen Mittwoch gegen Osnabrück ab, gewannen die Düsseldorfer stets mit nur einem Treffer Differenz: 1:0 gegen Würzburg, Heidenheim und Sandhausen, 2:1 in Karlsruhe, 3:2 gegen Darmstadt, außerdem auch im Pokal 1:0 in Ingolstadt. Ganz nach dem Motto: Ein gutes Pferd springt knapp.

Foto: Frederic Scheidemann 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf beim FC St. Pauli aussehen

Doch kann man mit einem negativen Torkonto womöglich sogar aufsteigen? Die Fußball-Geschichte lehrt: nein. Zumindest bisher nicht, denn seit Gründung der 2. Bundesliga zur Saison 1973/74 gelang dieses Kunststück noch keiner Mannschaft. Am nächsten dran kamen 1981/82 noch die Offenbacher Kickers, die mit schmalen 70:67, also gerade plus drei, Dritter wurden.

Bestes Team in einer Zweitliga-Abschlusstabelle mit negativer Tordifferenz ist der VfL Bochum, der vor zwei Jahren mit 37:40 Treffern auf Platz sechs einkam. Auch der Siebte jener Saison, die Fortuna als Meister beendete, kassierte mehr Tore als er schoss – der MSV Duisburg mit 52:56.

Foto: dpa/Roland Weihrauch 26 Bilder Das sind die Dauerläufer der Fortuna

Überhaupt Rang sieben: der fällt in den vergangenen acht Jahren im wahrsten Sinne des Wortes negativ auf. In dieser Zeit hatte der Siebte der Abschlusstabelle in sechs der acht Fälle kurioserweise eine negative Tordifferenz. Union Berlin 2012, 1860 München 2014, erneut Union 2015, der Karlsruher SC 2016, der MSV Duisburg 2018 und Erzgebirge Aue 2020. Wenn Fortuna also in dieser Saison den siebten Platz vermeiden möchte, sollte sie demnächst einmal ihr Torkonto aufbessern; aber dafür ist ja noch eine Menge Zeit.