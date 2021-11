His-Törchen – die etwas andere Gegnervorschau : Als „Lumpi“ Lambertz bei Dynamo landete

„Lumpi“ Lambertz im Dresdner Trikot gegen Fortunas Adam Bodzek. Foto: Falk Janning

Serie Dresden/Düsseldorf Die Geschichte zwischen Dynamo Dresden und Fortuna, die am Sonntag in Sachsen aufeinandertreffen, beginnt spät. Sie birgt jedoch besondere Highlights: den Wechsel einer Vereinslegende und eine Partie, die den Titel „Spiel der Spiele“ wirklich verdient. Wir erinnern an besondere Momente.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Götz

Nächster Stopp für den Mannschaftsbus: Dresden. Fortuna gastiert am Sonntag ab 13.30 Uhr bei einem Aufsteiger, der die einjährige Zweitliga-Abstinenz dem Coronavirus zu verdanken hat. Dynamo litt am Ende der vorletzten Saison stark unter den Einflüssen und musste teilweise mit einem Rumpfteam und ohne Training einen Spiele-Marathon über sich ergehen lassen, der schon an Wettbewerbsverzerrung grenzte. Sei’s drum – die sächsischen Landeshauptstädter sind zurück in der 2. Bundesliga.

Am 12. April 1953 gegründet, konnte die Sportgemeinschaft bereits drei Monate später den ersten DDR-Meistertitel einfahren. Ein Ding der Unmöglichkeit? Mitnichten. Dynamo schlüpfte noch während der Saison 1952/53 in die „Rolle“ des SV Deutsche Volkspolizei Dresden – und wurde Meister. In der Folge hatten die Sachsen weniger Glück, denn bereits im November 1954 wurde fast die komplette erste Mannschaft zum Dynamo Berlin delegiert – das DDR-Regime ließ grüßen.

Der große Dresdner Verein der Vorkriegszeit war zweifelsohne der Dresdner SC. Aus dessen Reihen der 1974-Weltmeistertrainer Helmut Schön hervorstach. Mit dem DSC trug Fortuna so manches heiße Duell aus, womit wir auch gleich beim Vergleich mit den Dynamos wären.

Direkter Vergleich So wie es sich eigentlich bei allen Klubs aus den neuen Bundesländern darstellt, ist auch die Zahl der Spiele gegen Dynamo Dresden recht überschaubar. Immerhin trat Fortuna bereits in den höchsten drei Spielklassen gegen die Elbstädter an, und auch ein Pokalduell steht in der Historie vermerkt. Fortuna siegte am 25. August 1995 mit 3:1 (0:0). Der Ex-Chemnitzer Ulf Mehlhorn glänzte damals als Doppeltorschütze.

Foto: Christof Wolff 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf bei Dynamo Dresden aussehen

Den Auftakt der sportlichen Vergleiche gab es jedoch unter der Sonne von Gran Canaria, im Trainingslager (Januar 1991). Fortuna siegte in einem Einladungsturnier im Halbfinale über die Sachsen denkbar knapp mit 1:0 (1:0). Gut neun Monate später gab es das einzige Treffen in der 1. Bundesliga in Dresden - Fortuna verlor durch zwei Tore von Torsten Gütschow glatt mit 0:2 (0:0).

Die beiden Klubs verloren sich dann zunächst aus den Augen, ehe sie die Regionalliga Nord wieder zusammenführte. 2006 und 2007 nahmen die Rot-Weißen jeweils einen Punkt mit an den Rhein zurück, ohne dabei auch nur einmal das Runde ins Eckige zu befördern. Das taten sie dafür Ende 2008 gleich zweimal – und holten damit den ersten Meisterschaftssieg in der Semper-Stadt.

In Zweitliga-Zeiten fuhr Fortuna nun zum sechsten Mal zur Sportgemeinschaft. In den bisherigen fünf Auftritten lief es durchwachsen – zwei Unentschieden stehen zwei knappe Niederlagen gegenüber. Und natürlich ein Gästeerfolg mit Gänsehautgarantie.

45 Bilder Fortuna-Profis feiern den Aufstieg in Dresden

Seitenwechsler Kein Wechsel könnte emotionaler sein als der vom „Lumpi“ Lambertz vom Rhein an die Elbe. Ein Wechsel, der gezwungenermaßen zu Stande kam, weil die damalige sportliche Leitung unter der Führung von Trainer Oliver Reck keinen Wert mehr auf Lambertz legte. Es ist müßig darüber zu spekulieren, ob es die richtige Entscheidung war. Am Beispiel Adam Bodzek sieht man sehr gut, wie wichtig alte „Gäule“ sein können. Zuletzt wurde Leihspieler Brandon Borrello vom abgebenden Verein SC Freiburg nach Dresden weitergereicht. Doch ebenso wie bei Fortuna wartet der Australier auch in Dresden auf seinen Durchbruch.

Einen Mann, der aus den eigenen Reihen kam, ließ man in Flingern ziehen und ärgert sich vielleicht heute noch darüber. Philipp Heise, aktuell für den KSC am Ball, hatte auch schon bei Dynamo bewiesen, dass er durchaus ein hochwertiger Zweitligaakteur ist. Und nicht zu vergessen ist ein Aufstiegsheld der Fortuna, der gleichfalls beide Farben trug. Thomas Bröker kickte von 2007 bis 2009 für die Sachsen, ehe er seinen wohl besten Karriereabschnitt (2010 bis 2012) in Düsseldorf mit dem Aufstieg krönte.

Spiel der Spiele 28. April 2018. Es läuft die 90. Spielminute. Florian Neuhaus spielt Rouwen Hennings an, dieser packt die linke Klebe aus, und sein Schuss lässt das Tornetz erzittern. Dresden – Düsseldorf 1:2! In letzter Minute zappelt der Ball im Kasten der Dresdner und besiegelt damit den sechsten Bundesliga-Aufstieg der Fortuna. Ekstase pur unter den über 3000 mitgereisten Fortuna-Fans. Momente für die Ewigkeit. Momente, die man nie vergisst.

Foto: AP/Antonio Calanni 48 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

Dabei hatten sich eigentlich alle, die es mit Fortuna hielten, sei es vor Ort unter den 30.000 oder vor den Fernsehschirmen, bereits gedanklich auf ein Endspiel an letzten Spieltag eingerichtet. Florian Neuhaus hatte seine Farben bereits nach neun Minuten in Führung gebracht, doch nach 64 Zeigerumdrehungen glichen die Dynamos durch Koné aus. Und nur wenige Minuten vor dem Aufstiegstreffer von Hennings rettete Raphael Wolf sogar noch per Glanzparade die Flingerner vor einem Rückstand. So nah liegen Freude und Trauer oft beieinander...