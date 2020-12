Fortunas Torhüter : Raphael Wolf genießt sein Startelf-Comeback

Raphael Wolf. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Beim 3:0-Erfolg über den VfL Osnabrück am Mittwochabend durfte der Aufstiegstorhüter von 2018 endlich wieder beim Anpfiff zwischen den Pfosten stehen. Einen Zweikampf mit Florian Kastenmeier möchte er deshalb nicht gleich inszenieren.

Viel besser hätte es für Raphael Wolf gar nicht laufen können. Bei seinem Comeback in der Fortuna-Startelf deckten die Angreifer des VfL Osnabrück den Torhüter gleich zu Beginn mit vier satten Schüssen ein – so wie es ein Keeper zum Warmwerden gern hat. Und am Ende stand für „Rapha“ beim 3:0-Erfolg der Düsseldorfer auch noch die Null. „Es war richtig schön“, berichtete Wolf daher auch. „Es hat Spaß gemacht mit den Jungs, und ein paar kannte ich sogar noch.“

Foto: Frederic Scheidemann 13 Bilder Iyoha trainiert wieder voll mit Fortunas Team

Eine augenzwinkernde Anspielung darauf, dass Wolf fast zweieinhalb Jahre auf seine Rückkehr ins Fortuna-Tor warten musste. Zunächst hatte der Aufstiegskeeper von 2018 seinen Stammplatz an Michael Rensing verloren, dann fiel er eine gefühlte Ewigkeit mit einer komplizierten Viruserkrankung aus, die phasenweise seinen Gleichgewichtssinn stark beeinträchtigte. Somit stand er beim DFB-Pokalspiel der ersten Runde am 19. August 2018 bei Rot-Weiß Koblenz (5:0) zum letzten Mal beim Anpfiff einer Pflichtpartie zwischen den Pfosten.

Florian Kastenmeiers Platzverweis in Karlsruhe brachte ihn nun zurück. Aber was passiert nun, nach Ablauf der Sperre? „Ich möchte spielen, das ist klar, aber machen wir das jetzt nicht zum Thema“, bat Wolf. „Ich freue mich einfach für alle. Zum Beispiel für meinen ehemaligen Internatskollegen Rouwen Hennings, der Tore schießt, wie er will. Es war ein wichtiger Sieg für uns. Schön, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte.“

Foto: Frederic Scheidemann 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf beim FC St. Pauli aussehen