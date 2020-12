Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Es geht Schlag auf Schlag in diesen Tagen vor Weihnachten. Nach Osnabrück und vor Essen liegt noch der FC St. Pauli auf Fortunas Weg. Dort soll am Sonntag (13.30 Uhr) die Englische Woche mit neun Punkten vollendet werden. Heute steht eine Trainingseinheit am Vormittag an, um noch einmal taktische Feinheiten für die Partie in Hamburg zu üben. Danach macht sich die Mannschaft auf in den Norden.

So ist es um das Personal bestellt Bis auf den Langzeitverletzten Gökhan Gül sind alle Spieler im Trainingsbetrieb. Trainer Uwe Rösler hat auf einigen Positionen freie Auswahl. Er hat auch angekündigt, rotieren zu wollen. Allerdings nicht auf zu vielen Positionen. Im Tor könnte es allerdings zu einer Art Jobsharing in den kommenden Tagen kommen.

Das haben wir heute im Angebot Einer, der sich zuletzt in der Mannschaft festgespielt hat und damit auch noch Kapitän Adam Bodzek aus dem Team gedrängt hat, ist Alfredo Morales. Und dem gebürtigen Berliner macht die Arbeit derzeit richtig viel Spaß. Zudem haben sich unsere Reporter mal wieder das Hirn zermartert, wie sie denn anstelle von Trainer Uwe Rösler aufstellen würden. Ihre Gedanken dazu, gibt es heute am Nachmittag bei uns zu lesen.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 19. Dezember – und diesmal geht die Reise zurück ins Jahr 1981. Eine Pandemie gab es damals nicht, die Stadien waren dennoch kaum voller als in diese Tagen. Es war teils sehr trist in den Achtzigern. Zu Fortunas letztem Spiel des Jahres kamen 4781 Unbeirrbare ins Düsseldorfer Rheinstadion. Sie sahen ein wichtiges 2:0 im Abstiegskampf der Bundesliga. Doppeltorschütze und damit Matchwinner war Thomas Allofs. Sein Geheimnis an diesem Tag: Er griff nicht zu „Dietrich-Weise-Universal“ (Gumminoppensohle), sondern als einziger Fortuna-Akteur zu Allroundschuhen mit Plastiknoppen.

Übrigens: Das Fortuna-Spiel war nicht die Minuskulisse an diesem Spieltag. Zum Spiel des großen FC Bayern gegen den VfL Bochum am gleichen Tag kamen gerade mal 3000 Zuschauer ins Olympiastadion.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Samstag sind unsere Fortuna-Reporter für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

