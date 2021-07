Zwischen Selbstvertrauen und Sorgen : Fortuna bangt mit breiter Brust vor dem Spiel gegen Bremen

Düsseldorf Fortuna empfängt am Samstagabend Werder Bremen. Trainer Preußer hat vor der Partie gegen den Bundesliga-Absteiger gemischte Gefühle.

So ganz klar ist sich Fortunas Trainer noch nicht darüber, wie man nun in das Spiel gegen Werder Bremen gehen soll. Am Samstagabend (20.30 Uhr) kommt der Bundesliga-Absteiger zum Topspiel des zweiten Spieltags nach Düsseldorf.