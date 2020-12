Was der Freitag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Florian Kastenmeier (li.) und Raphael Wolf. Foto: Scheidemann/Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Es geht Schlag auf Schlag in diesen Tagen vor Weihnachten. Nach Osnabrück und vor Essen liegt noch der FC St. Pauli auf Fortunas Weg. Dort soll am Sonntag (13.30 Uhr) die Englische Woche mit neun Punkten vollendet werden. Chefcoach Uwe Rösler und seine Assistenten lassen aufgrund der hohen Belastungen dann auch nur sehr dosiert trainieren. Heute steht eine Trainingseinheit am Vormittag an, anschließend stellt sich der Trainer den Fragen der Medien.

So ist es um das Personal bestellt Bis auf den Langzeitverletzten Gökhan Gül sind alle Spieler im Trainingsbetrieb. Auch Emmanuel Iyoha machte gestern wieder eine volle Trainingseinheit mit der Mannschaft mit. Bis er wieder eine Option für den Kader ist, wird es aber noch dauern. Florian Kastenmeier hat seine Sperre abgesessen, könnte am Sonntag wieder spielen. Somit hat der Trainer nach Raphael Wolfs starkem Spiel die Qual der Wahl. Kristoffer Peterson wurde – nachdem er gegen Osnabrück auf den Kopf gefallen war – gestern geschont. Bis Sonntag soll er aber wieder fit sein.

Das haben wir heute im Angebot Wir werden natürlich in der Pressekonferenz die Torhüter-Frage stellen und auch sonst nachhaken, wie der Trainer die kleine Siegesserie mit neun Punkten einordnet. Zudem: Wir haben mit Norbert Meier gesprochen. Der Ex-Trainer gibt mal wieder seinen „Senf drupp“ und spricht darüber, wie schnell sich das Blatt für einen Coach wenden kann.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 18. Dezember, und diesmal müssen wir auf unserer Zeitreise gar nicht so weit in die Vergangenheit. Exakt zwei Jahre ist es heute her, dass Fortuna dem bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Borussia Dortmund in der ausverkauften Arena die erste Saisonniederlage beibrachte. Dodi Lukebakio nach herrlichem Pass von Kevin Stöger und Jean Zimmer mit seinem „Tor des Monats“ (zugleich sein erster Bundesliga-Treffer überhaupt) sorgten für den verdienten 2:1-Erfolg.

Der Coup gegen den BVB war für beide Klubs richtungweisend. Während die Schwarz-Gelben ihr Topniveau der Hinrunde nicht halten konnten und die Meisterschaft verspielten, schlug Fortuna noch im alten Jahr den direkten Abstiegskonkurrenten Hannover 96 und spielte anschließend eine mitreißende Rückrunde, die mit dem sensationellen zehnten Platz in der Abschlusstabelle endete.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Freitag sind unsere Fortuna-Reporter für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

