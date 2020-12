Kostenpflichtiger Inhalt: Nach 3:0-Sieg gegen Osnabrück : Es wächst etwas bei Fortuna heran

Engagiert bei der Sache: Matthias Zimmermann im Zweikampf. Foto: Frederic Scheidemann

Meinung Düsseldorf Fortuna hat sich mit dem Erfolg gegen Osnabrück selbst belohnt. Und in der Tabelle den Anspruch auf einen Aufstiegsplatz untermauert. Der starke Auftritt lässt hoffen, dass in Düsseldorf wieder etwas heranwächst. Nur Uwe Rösler kann den Erfolg nicht so richtig genießen.