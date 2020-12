Fortuna-Verteidiger Hoffmann : „Wir sind auf dem Weg zur Spitzenmannschaft“

Andre Hoffmann Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Andre Hoffmann steht sinnbildlich für die Entwicklung seiner Fortuna in den vergangenen Partien. Spiel für Spiel wird er nach seiner Verletzungspause besser. Der 27-Jährige lobt auch Trainer Uwe Rösler.

Anderthalb Monate musste Andre Hoffmann mit Hüftproblemen weitgehend pausieren. Seit Ende November ist er wieder völlig fit. Seine Startelf-Rückkehr feierte er dann ausgerechnet beim 0:5 in Bochum. Wie das gesamte Team steigert er sich aber seither von Spiel zu Spiel. Das Resultat sind drei Siege in Serie – mit ihm als Führungsfigur in der Innenverteidigung. Der 27-Jährige über...

...die neue Stabilität: „Das ist sehr wichtig – und in erster Linie auch mein Job. Die ganze Mannschaft hat gegen Osnabrück gut verteidigt – wie auch schon in Karlsruhe. Wir haben beide Male toll gegen den Ball gearbeitet. Ich hatte am Mittwoch nie das Gefühl, dass noch etwas anbrennen kann. Woran wir arbeiten müssen: Wir müssen noch sauberer in Ballbesitz werden.“

...Kaan Ayhan und Kevin Danso: „Kaan vermisse ich nicht nur als Spieler, sondern vor allem als Menschen. Es klappt mit Kevin ganz gut momentan. Wir verstehen uns gut. Aber auch Christoph Klarer hat einen guten Job in meiner Abwesenheit gemacht. Wir verteidigen insgesamt als Team gut. Das muss die Basis sein.“

...seine Form: „Es war offensichtlich, dass ich nach den sechs Wochen ein, zwei Spiele brauchte, um wieder reinzukommen. Gegen Bochum und Darmstadt habe ich Schwächen gezeigt, die ich sonst nicht zeige. Die beiden letzten Spiele haben mir gutgetan und die Brust wieder breiter werden lassen für die kommenden Aufgaben.“

...die Szene mit Florian Kastenmeier in Karlsruhe: „Wir verstehen uns grundsätzlich gut, da musste ich ihm mal die Meinung geigen. Wir haben danach darüber gesprochen, es war auch direkt vom Tisch. Es ging darum: Ich hatte ihm schon nach dem Spiel gegen Darmstadt gesagt, dass er den Ball nach dem Elfmeter nicht wegschießen soll. Das war Lehrgeld, was er zahlen musste. Aber: Wir wissen auch, wie viele Punkte er uns schon gerettet hat.“

...die Form des Teams: „Wir wussten, dass wir Zeit brauchen, deshalb haben wir intern auch immer die Ruhe bewahrt. Langsam trägt es Früchte. Aber: Wir müssen noch einige Dinge verbessern. Der Prozess ist nicht abgeschlossen, wir sind mittendrin. Wir sind noch keine Spitzenmannschaft, aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Auch menschlich passt es einwandfrei in der Kabine.“

...das 0:5 in Bochum und die anschließende Teamsitzung: „Ich hätte gerne auf das 0:5 verzichtet, aber im Nachhinein muss man nach den anschließenden drei Siegen in Serie sagen, dass wir allem Anschein nach als Truppe funktionieren. Wir hatten uns zusammengesetzt und die Meinung gesagt, ganz ruhig, aber deutlich. Da war dann eine ,Jetzt erst Recht’-Stimmung da.“

...den Einfluss des Trainers: „Er hat mit den größten Anteil an der jetzigen Entwicklung. Er hat nie gemeckert, hat immer die Ruhe bewahrt.“