0:1-Pleite gegen Dynamo : Fortuna läutet in Dresden Abstiegskampf ein

Dresden/Düsseldorf Fortuna Düsseldorf ist endgültig im Abstiegskampf der Zweiten Liga angekommen. Gegen Dynamo Dresden hat das Team von Trainer Christian Preußer eine 0:1-Niederlage kassiert. Christoph Klarer hatte kurz vor der Pause einen Elfmeter verursacht.

In Dresden wird das gesellschaftliche Miteinander in den kommenden Tagen wieder auf ein Mindestmaß reduziert. Der Freistaat Sachsen wird durch extrem hohe Corona-Fallzahlen zum erneuten Lockdown gezwungen. Es hatte also etwas von Abschied im Rudolf-Harbig-Stadion – 8912 Zuschauer waren noch einmal gekommen, ein weiteres Spiel mit Fans wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. Immerhin sahen zumindest die Anhänger der Heimmannschaft noch einmal einen Auftritt ihres Teams, bei dem jeder Spieler sein Herz in die Hand genommen hat. Am Ende stand ein 1:0-Erfolg gegen Fortuna.

Die Düsseldorfer trudeln durch die Saison, ohne wohl so ganz genau zu wissen, wie ihnen geschieht. Als Cheftrainer Christian Preußer vor der Partie darauf angesprochen wird, warum man sich bisher so schwer tue, da antwortete er: „Wir bekommen keine Konstanz in die Leistungen rein.“ Es hätte nur noch gefehlt, dass im Hintergrund jemand eine weiße Fahne geschwungen hätte.

Nun also in Dresden. Vorher hatten alle noch versichert, den Ernst der Lage erkannt zu haben. Man wollte demonstrieren, aus den Fehlern gegen kämpferisch auftretende Teams wie zum Beispiel Rostock gelernt zu haben. Hat man über weite Strecken der Partie aber nicht. Es gab freilich in der ersten Halbzeit noch ganz gute Ansätze, doch die verwässerten im Laufe des Spiels immer mehr. Fortuna hatte das Heft des Handelns einfach nicht in der Hand.

Dabei hatte sich Preußer zu einer größeren Umbaumaßnahme durchgerungen. Im Mittelfeld setzte er auf Adam Bodzek und Ao Tanaka, vor allem, weil er dafür taktisch auf ein 4-4-2 setzen konnte. Emmanuel Iyoha kam zu seinem ersten Startelfeinsatz nach 189 Tagen (damals gab es ein 3:0 gegen Aue). Iyoha war tatsächlich einer der Hoffnungsschimmer, die Art, wie er seine Rolle neben Hennings interpretiert hat, machte punktuell Lust auf mehr.

Fortuna lieferte von allem zu wenig ab. Engagement? Ja, die Spieler versuchten sich auf dem Platz zu bewegen. Doch wie beispielsweise Felix Klaus war da vor allem auch viel Alibi im Spiel – Aktionen ohne Sinn und Verstand. Von einem klaren Matchplan, einer klaren taktischen Struktur wenig bis gar nichts zu sehen.

Symptomatisch in dieser Saison, dass ein individueller Fehler zum entscheidenden Manko wurde. Christoph Klarer verlor kurz vor dem Pausenpfiff in einem Zweikampf den Überblick, war dadurch im Stellungsspiel ungünstig positioniert und berührte seinen Gegenspieler am Fuß. Es gab keinen Grund für Diskussionen, ein mehr als berechtigter Elfmeter. Florian Kastenmeier streckte sich nicht mal für einen Abwehrversuch, es passte ins Bild eines mal wieder verkorksten Nachmittags.