Vor dem Wiedersehen gegen Bayern Stindls Lobeshymne auf Sommer – Gladbach-Zukunft weiter unklar

Doch den Kapitän beschäftigt derzeit nicht nur das nächste Spiel. Genauso geht es um das, was gewesen ist in dieser Saison, und um alles, was da noch kommen soll in Stindls Karriere. „Die Verantwortlichen rund um Roland Virkus und ich hatten einen sehr guten Austausch, nicht nur über meine Person, sondern auch darüber, wo der Verein hinmöchte, wie die Mannschaft umgebaut werden soll. Ich habe den Verantwortlichen auch meine Meinung dazu klar mitgeteilt“, sagt der 34-Jährige über die Vertragsverhandlungen. Geht die Tendenz in Richtung Unterschrift? Ein wenig bedeckt hält sich Stindl noch. „Es gibt ein paar Gedankengänge, und dafür brauche ich noch ein bisschen Zeit – aber ausgeschlossen ist das absolut nicht, nein“, sagt er.