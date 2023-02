Verspielte Punkte nach Führung Borussia nähert sich wieder dem Wert der Vorsaison

Nur sieben seiner zwölf Spiele, in denen Gladbach in Führung lag, konnte es auch gewinnen, neben den zwei erwähnten Niederlagen in Berlin gab es zusätzlich drei Unentschieden: Auf Schalke gab es in letzter Minute noch ein 2:2, bei den Bayern, die am Samstag nach Gladbach kommen, in der Schlussphase ein 1:1, und in Wolfsburg (2:2) reichten gar zwei Führungen nicht, um das Spiel zu gewinnen.