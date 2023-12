Gladbachs Ex-Manager Durch Eberl profitiert Borussia noch immer von RB-Erfolgen

Es fehlt eine Woche in der Biografie des Max Eberl, um der Geschichte eine Pointe aus der Kategorie „ausgerechnet“ hinzuzufügen. Am 19. Oktober 1991 machte er sein einziges Bundesliga-Spiel für den FC Bayern München. Das war beim 2:3 der Münchner beim VfB Stuttgart, Eberl kam in den ersten 45 Minuten zum Einsatz. Eine Woche später spielten die Bayern daheim – gegen Borussia Mönchengladbach, den Klub, bei dem er später erst Verteidiger, dann Nachwuchsdirektor und dann Manager war.