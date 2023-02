Quali beginnt am Freitag Borussia organisiert die erste „Fifa“-Stadtmeisterschaft in Mönchengladbach

Victoria Mennrath hat vor wenigen Wochen die Hallen-Stadtmeisterschaft in Mönchengladbach gewonnen. Das traditionsreiche Turnier fand erstmals seit drei Jahren in der Jahnhalle statt. Im virtuellen Bereich steht nun die erste Ausgabe bevor: Borussia organisiert die erste Stadtmeisterschaft in der Fußball-Simulation „Fifa“. Am Freitag startet das erste von vier Qualifikationsturnieren. Anmeldungen sind noch möglich (und kostenlos). Gespielt wird von zu Hause an der Konsole oder am PC, während das Finale am Samstag, 25. März, in der Hauptstelle der Stadtsparkasse am Bismarckplatz ausgetragen wird.