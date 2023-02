Mit Doucouré und Fukuda Borussias Nachwuchs-Auswahl verliert 1:2 gegen Eindhoven

Während der Kader der PSV aus nur 14 Spielern bestand, die allesamt den Jahrgängen 2003 bis 2006 angehörten, war Borussias Team durchmischter. Telalovic (Jahrgang 1999) und Mamadou Doucouré (1998) führten die Borussen altersmäßig an. Darüber hinaus waren in Mika Schroers (2002), Phil Kemper (2002) und Oguzcan Büyükarslan (2003) weitere Akteure aus der U23 dabei, ansonsten bestand die Mannschaft, bei der U23-Trainer Eugen Polanski an der Seitenlinie stand, überwiegend aus U19-Spielern.