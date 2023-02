Gladbachs Ex-Torwart Sommers doppelte Rückkehr – Teil eins geglückt

Für Sommer, 34, ist es somit eine besondere Woche, eine, in der es für ihn eine doppelte Rückkehr gibt, Teil es ist geglückt mit dem 1:0-Sieg in Paris, es war die Rückkehr in die Champions League, in der er fast zwei Jahre nicht spielte. Am 16. März 2021 gab es das Achtelfinal-Rückspiel der Borussen gegen Manchester City, das wegen der Corona-Pandemie wie auch das Hinspiel in Budapest ausgetragen wurde. Und wie im Hinspiel unterlag Gladbach dem Eine-Milliarde-Euro-Team von Pep Guardiola 0:2.