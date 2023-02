„Roof“, „Wasserman“ und Co. Diese Berater-Agenturen vertreten die Borussia-Profis

Wasserman

Die globale Sport- und Marketing-Agentur hat seit 2021 einen Standort in Düsseldorf und arbeitet derzeit mit drei jungen Borussen zusammen. So vertrauen Joe Scally, Yvandro Borges Sanches und Simon Walde ihre Karriereplanung der Agentur an. „Wasserman“ ist nicht nur im Fußball, sondern auch in der Musikbranche tätig. Neben hunderten Spielern berät die Agentur auch zahlreiche Trainer, darunter Graham Potter, Mikel Arteta, Steven Gerrard und Ronald Koeman.

Weitere Spieler Federico Valverde (Real Madrid), Aymeric Laporte (Manchester City), Giovanni Reyna, Youssoufa Moukoko (beide Borussia Dortmund)