Borussias Finanzen Schippers blickt optimistisch in die Zukunft – 2022 war aber noch mal hart

Dass die Spuren der Corona-Pandemie verblassen, lässt sich auch am Termin der Mitgliederversammlung von Borussia Mönchengladbach ablesen. Die findet am 17. April um 18 Uhr in der Südkurve des Stadions statt, erstmals seit vier Jahren zum traditionellen Zeitpunkt in der Endphase der Saison. 2020 war sie komplett ausgefallen, 2021 im August nachgeholt worden, 2022 lag der Termin noch zwei Wochen nach dem letzten Spieltag Ende Mai, weil es vorher keine Planungssicherheit gegeben hatte für die Veranstaltung.