Gute Bilanz gegen RB Borussia braucht Hofmann wieder in seiner Leipzig-Form

Seine Scorerpunkte sind ungemein wichtig für die Mannschaft. Nur zu Saisonbeginn siegte sie zweimal daheim, ohne dass der Offensiv-Allrounder direkt an einem Tor beteiligt war. Andersherum verbucht Hofmann bislang nur einen eigenen Treffer in den Ligaspielen, die Gladbach nicht gewinnen konnte: ebenfalls in der Anfangsphase der Spielzeit beim 2:2 auf Schalke. Dafür hat Hofmann gleich in vier Spielen schon jeweils drei Scorerpunkte beigesteuert, nur Erling Haaland (Manchester City) ist da in den europäischen Topligen noch besser. Und viermal schoss Hofmann das wichtige 1:0, in allen Fällen gewann Gladbach, so auch im Hinspiel gegen Leipzig.