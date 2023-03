Bensebaini der aktuellste Borussias Rotsünder-Geschichte begann nach nur 85 Bundesliga-Minuten

Nun könnte man meinen, dass der wenig zimperliche Algerier in der Borussia-internen Rotsünder-Kartei einen der Spitzenplätze belegt. Doch mit dem Ausschluss gegen Freiburg hat er es soeben in die Kategorie „Borussen, die mindestens zweimal vom Platz flogen“ geschafft. Das erste und zuvor einzige Mal „zog“ Bensebaini Doppel-Gelb beim 3:1-Sieg gegen Werder Bremen am 10. November 2019, das war in seiner ersten Saison als Borusse und in seinem erst dritten Bundesligaspiel.