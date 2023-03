„Ich weiß, welche Qualitäten ich habe“ Gladbachs Elvedi fängt sich und rechtfertigt das Vertrauen

Nachdem Farke trotz der heftigen Wackler an Elvedi festgehalten hat, hat Marvin Friedrich als derzeit dritter Innenverteidiger weitgehend Gewissheit: Sein Weg in die Startelf führt nur über eine Verletzung oder Sperre der Konkurrenz. Im Hinspiel in Freiburg trat beides ein, sodass Friedrich neben Christoph Kramer verteidigte. Mit Ko Itakura stand er bislang, inklusive Nachspielzeit, nur etwa 45 Minuten auf dem Platz. Der Japaner hat noch keine Gelbe Karte gesehen, Elvedi wurde am Samstag erstmals verwarnt. Zumindest bis Saisonende ist Farkes Gunst in der Innenverteidigung eindeutig verteilt.