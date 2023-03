OP und Saison-Aus in Meppen „Habe Blut geleckt“ - Borussia-Torwart Kersken blickt auf seine nächsten Ziele

Exklusiv | Mönchengladbach · Für Borussias Jonas Kersken ist die Leih-Saison beim SV Meppen beendet. Der Torwart hatte beim Drittligisten einen guten Start, nun musste er operiert werden. Was er zu seiner Zeit in Meppen sagt und wo der 22-Jährige, der in Gladbach einen Vertrag bis 2025 besitzt, sich in Zukunft sieht.

07.03.2023, 11:09 Uhr

Jonas Kersken wurde zu Beginn der Saison von Borussia Mönchengladbach an Drittligist SV Meppen verliehen. Foto: IMAGO/Werner Scholz

Eigentlich würde sich Jonas Kersken in dieser Woche mit dem SV Meppen auf das Drittliga-Duell mit der SV Elversberg, dem Tabellenführer der 3. Liga, vorbereiten. Im Hinspiel im vergangenen September stand die Borussia-Leihgabe 90 Minuten im Tor und sicherte den Meppenern mit seinen Paraden den Punktgewinn beim 0:0.