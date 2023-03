Gladbachs Europa-Erinnerung Streich genießt Juve und stärkt Farkes Argumente

Da waren für die Borussen Spiele gegen Freiburg das, was sie nun für den Sport-Club sind: Liga-Alltag vor oder nach Europa-Spielen. Er werde, versprach Streich, jeden seiner Spieler mitnehmen nach Turin, „da kann ich doch keinen daheimlassen“, sagte er und klang dabei ein wie ein Familienvater, der mit seinen Lieben in den Europapark fährt und keinem diesen Spaß vorenthalten will. Die Reise am Donnerstag ist ein absolutes Highlight der Klub-Geschichte. Für die Borussen sind solche Erlebnisse aktuell allenfalls Sehnsüchte, die sich vermutlich nicht erfüllen werden aufgrund der großen Schwankungen in dieser Saison.