Spitzenreiter der Frauen-Regionalliga Borussia Mönchengladbach übernimmt Tabellenführung

Zwar erhöhte Leverkusens Reserve in der zweiten Halbzeit den Druck, musste sich aber zunächst geduldig zeigen. Borussia hielt den Angriffsbemühungen bis in die Schlussphase stand. Erst ein Fehlpass ließ Bayer durch Selin Disli in der 70. Minute auf 1:2 herankommen. Nach einem gut ausgespielten Konter stellte Jessica Hackenberger (84.) den alten Spielabstand wieder her und traf zum verdienten 3:1-Endstand. Am kommenden Sonntag kommt es zum Duell beim Tabellenneunten Sportfreunde Siegen. Das Hinspiel verlor die Borussia auf heimischem Boden mit 2:3.