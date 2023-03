Weiter torlos im Jahr 2023 Gladbachs Plea glänzt in ungewohnter Konstellation

Der hatte Plea in einer seltenen personellen Konstellation vorn aufgeboten: mit Lars Stindl, Jonas Hofmann und Marcus Thuram. Die drei Herren bilden mit Plea das beste Scorer-Quartett. Nur beim 2:2 in Wolfsburg am 15. Oktober hatte es diese Variante unter Farke von Beginn an gegeben. Dass Pleas größte Tat an diesem Tag in einer für ihn ungewohnten Disziplin passierte, nämlich als er übergangsweise linker Verteidiger war, weil Bensebaini fehlte und Luca Netz noch nicht eingewechselt war, passte daher zum Thema: Plea glänzte gegen Freiburg in ungewohnter Konstellation. Dass er mit seiner Tat nicht das eigene Siegtor verteidigte, illustriert nebenbei die Gesamtsituation: das 0:0 war gut, aber nicht perfekt.