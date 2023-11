Zum Remis-Rekord in der Bundesliga Welche Unentschieden Borussias Geschichte entscheidend beeinflusst haben

Zugegeben, auf jedes der bisherigen Unentschieden in dieser Saison hätten Borussias Fans sicherlich verzichten können – trotz allen Spektakels beim 4:4 in Augsburg, beim 3:3 in Darmstadt, beim 2:2 gegen Mainz und beim 3:3 in Freiburg. Denn in jedem dieser vier Partien blieb letztlich das Gefühl zurück, dass Gladbach eigentlich hätte gewinnen müssen – mal aufgrund der Feldvorteile und der Chancen, mal aufgrund des Spielverlaufs.