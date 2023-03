Ungleiche Verteilung Bundesliga, Samstag, 15.30 Uhr - Eine Seltenheit für Borussia

Die größten Leidtragenden sind die reisefreudigen Gladbach-Fans. An einem Freitag rechtzeitig nach Mainz zu kommen, klappt bei vielen vielleicht noch ohne Kulanz des Arbeitgebers – nur folgt dann eine Rückreise bis tief in die Nacht für alle, die nicht auswärts schlafen wollten. Die Borussen waren diese Saison sonntags in Freiburg, zweimal sonntags in Berlin und mittwochs in Augsburg. Von den sechs am weitesten entfernten Auswärtsspielen finden diese Saison nur zwei an einem Samstag statt.